Свыше 200 т гуманитарного груза собрали в Ленинском округе с начала СВО

В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и приграничные территории РФ. С начала СВО на фронт отправлено свыше 20 конвоев гуманитарного груза общим объемом помощи более 200 тонн, рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«В нашем округе немало жителей-добровольцев, которые по личной инициативе плетут маскировочные сети, изготавливают носилки и окопные свечи. В образовательных учреждениях регулярно проводятся занятия, где ребята пишут письма солдатам, в которых выражают свою искреннюю благодарность и слова поддержки. Также все школы, детсады, учреждения культуры и спорта, государственные и муниципальные организации и коммерческие предприятия Ленинского округа на постоянной основе ведут сбор гуманитарного груза, которую мы направляем в региональный распределительный центр», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В качестве помощи жители собирают продукты питания длительного хранения — консервы, макаронные изделия, крупы, сладости, чай, а также теплые вещи, средства личной гигиены и лекарства. В преддверии начала нового учебного года для школьников Донбасса и Курской области дополнительно собраны канцелярские принадлежности, книги и учебники. Кроме того, по просьбе бойцов на фронт отправляются квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, генераторы, обмундирование и даже автомобили. Всего из Ленинского округа в зону СВО было доставлено свыше 20 УАЗов и пикапов.

Постоянные пункты приема гуманитарной помощи работают на базе всех территориальных отделов администрации Ленинского городского округа, а также в здании кинотеатра «Искра», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия» и в ряде других территорий округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.