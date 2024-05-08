Свыше 200 школьников Солнечногорска приняли участие в акции «Вахта памяти»

В городском округе Солнечногорск в преддверии праздника Великой Победы состоялась акция «Вахта памяти». На восьми локациях более 200 учеников школ, юнармейцев, активистов почтили память каждого воина. Они зачитали почти 13 500 фамилий солдат, ушедших на войну из Солнечногорска, сообщается на сайте администрации горокруга.

В преддверии 9 мая школьники поименно вспомнили солнечногорцев, сражавшихся в тылу и на фронте в дни Великой Отечественной войны. Так, в музее Ратной и трудовой славы «Выстрел» в акции приняли участие учащиеся гимназии № 6.

Все имена солдат прописаны в книге почетного гражданина г. о. Солнечногорск и заслуженного работника культуры России Сергея Волошнюка «Книга памяти».

«Основная цель акции — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Все мы должны помнить, какой ценой завоевано мирное небо над нашими головами, и эту память будем и дальше передавать подрастающему поколению», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Акция «Вахта памяти» впервые прошла на территории городского округа Солнечногорск в прошлом году, инициатором которой выступает управление культуры администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.