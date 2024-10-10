Свыше 200 кустарников высадили в поселках Люберец за неделю

В поселках Томилино и Октябрьский городского округа Люберцы на текущей неделе высадили более 200 кустарников, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по озеленению общественных пространств. На текущей неделе высадили более 200 кустарников в поселках Томилино и Октябрьский. Новые растения украшают территорию „Каштановой аллеи“ на ул. 60 лет Победы, на ул. Текстильщиков, д. 1, с1, около д. 14 на ул. Ленина, в мкр. Западный, д. 2, вблизи дома 1 на ул. Спортивная и мкр. Западный, д. 2 в Октябрьском», — отметил Волков.

Он добавил, что в п. Томилино кустарники высадили по девяти адресам.

«Преобразилась территория у дома 12 на ул. Пионерская, на ул. Гаршина, 9а, у корпусов 5, 6 и 7. Высадили растения вблизи домов 31 и 34 мкр. Птицефабрика, у дома 45 на ул. Гоголя и в п. Егорово на ул. Колхозная», — пояснил Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что были высажены кустарники спиреи, чубушника, сирени, снежноягодника.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.