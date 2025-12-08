Свыше 200 активистов «Молодой Гвардии» стали депутатами в Московской области

Более 200 активистов «Молодой Гвардии» стали депутатами в Московской области, сказал на ХХХ Конференции отделения «Единой России» секретарь, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сегодня в рядах подмосковной «Молодой Гвардии» — почти 12 тысяч активистов. Только в этом году молодогвардейцы провели около 13 тыс. мероприятий, среди которых такие важные проекты, как «Наставник Z», «ПолитЗавод» и ряд других.

«За последние 5 лет более 200 человек получили мандаты муниципальных депутатов. В этом году 16 молодогвардейцев вошли в местные Советы депутатов. Представители молодежного крыла партии участвуют в выборах и побеждают. Они успешно работают в муниципальных, региональных и федеральных органах власти», — прокомментировал Брынцалов.

Одним из ярких примеров является 21-летняя Евгения Чиркунова — самый молодой депутат Подмосковья. Этим летом девушка приняла участие в кадровом проекте «Молодой Гвардии» «ПолитЗавод», став одной из 500 победителей со всей страны. Полученный опыт стал для нее отправной точкой в важном решении — баллотироваться в Совет депутатов родного округа. По результатам сентябрьских муниципальных выборов Евгения избралась в Совет Шатуры, сейчас она является членом фракции «Единая Россия» и входит в комиссию по социальной политике.

«Я поняла, что могу не просто помогать, а реально менять жизнь вокруг. Опыт, который мы получили — это не теория, а практика, живые кейсы и люди, которые вдохновляют», — сказала Евгения Чиркунова.

Игорь Брынцалов отметил, что за два десятилетия «Молодая Гвардия» объединила многих активных юношей и девушек региона.

Выступая на Конференции, член Президиума регионального политсовета, вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная обратила внимание, что в регионе у партии высокий уровень поддержки среди молодежи.

«За двадцать лет „Молодая Гвардия“ выросла в большое сообщество людей, которые умеют работать, помогать и менять жизнь вокруг себя. У нас накоплен сильный опыт, сотни инициатив и проектов, и уже сегодня мы готовим новые идеи и форматы для включения в политическую кампанию-2026. Все это стало возможным благодаря поддержке партии „Единая Россия“ и губернатора Московской области. Мы знаем, куда идти дальше, и будем продолжать наше дело — вместе, командно и с верой в будущее», — заключила руководитель Московского областного отделения МГЕР Диана Алумянц.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.