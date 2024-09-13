Свыше 20 жителей Люберец получили консультации по вопросам правовой поддержки

С 9 по 12 сентября в рамках региональной недели приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки более 20 жителей городского округа Люберцы получили консультации от депутатов Мособлдумы и местного совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тематический прием населения состоялся в общественной приемной партии «Единая Россия».

«Во время встречи с жителями были рассмотрены вопросы благоустройства парковочных мест рядом с МКД, установки запрещающих дорожных знаков, регламентирующих парковку, а также благоустройство дворовой территории и детской игровой площадки. На поступившие от граждан обращения помогали отвечать руководитель службы транспорта управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа Кирилл Буторин и ведущий эксперт управления благоустройства администрации округа Дарья Нестеренко», — сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Она пояснила, что задача тематической недели — помочь людям, объединяя ресурсы партии, профильных ведомств, общественных организаций. Граждане обращаются с разными вопросами, каждый из которых требует детальной проработки. Каждому обращению уделяется внимание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.