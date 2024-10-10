Свыше 20 тыс звонков поступило в единый кол-центр регоператоров Подмосковья

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:26

В сентябре на горячую линию единого контакт-центра регоператоров Подмосковья поступило 20 500 звонков и 3 000 письменных обращений от жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Центр базируется в Сергиево-Посадском округе. Более 30 специалистов ежедневно с 8:00 до 20:00 готовы проконсультировать граждан и принять обращения.

За сентябрь Сергиево-Посадским регоператором принято более 7 тыс. звонков и более 750 письменных обращений; Рузским — более 7 тыс. звонков и более 600 обращений; Каширским — более 4 тыс. звонков и более 350 обращений.

Основные темы обращений:

взаиморасчет, отображение платежей и задолженностей;

заключение договоров;

подача заявлений и оформление прочих документов;

оформление заявок на вывоз мусора.

Телефоны кол-центров: +7 (495) 568-06-22 - Сергиево-Посадский регоператор; +7 (495) 568-00-59 — Рузский; +7 (495) 781-20-70 — Каширский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.