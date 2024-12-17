Свыше 20 тыс жителей Королева зарегистрировались на портале госуслуг

Более 20 тыс. заявителей обратились в центры «Мои Документы» города Королева в 2024 году за универсальной услугой ЕСИА. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В рамках универсальной услуги ЕСИА можно обратиться за созданием учетной записи на госуслугах, подтверждением уже созданной самостоятельно учетной записи, восстановлением доступа к личному кабинету, а также за добавлением данных о ребенке в личный кабинет законного представителя.

«Оказание данной услуги на базе МФЦ дает возможность всем желающим зарегистрировать, активировать или восстановить доступ к учетной записи Госуслуг в удобное для них время. После авторизации на порталах можно направлять электронные заявления на получение всех услуг, представленных в электронном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ и многое другое», — прокомментировала директор МФЦ г. о. Королева Марина Шишкина.

Подтвержденная учетная запись ЕСИА позволяет получить доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Подтвердить ее можно с 14 лет через приложение или веб-версию своего банка, а также в любом МФЦ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и телефон, на него придет временный пароль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.