Свыше 20 тыс человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю 8 тематических аттракционов «Сказка», установленных в различных округах Московской области, приняли 20,74 тыс. посетителей. Абсолютным лидером стала карусель в центральном парке Ногинска, которую посетили 4,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по популярности находится аттракцион в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на котором прокатились 3,7 тыс. человек. Тройку лидеров замкнула карусель в Воскресенске, собравшая более 2,8 тыс. гостей. Аттракцион установлен в парке усадьбы Кривякино и пользуется спросом у детей и взрослых.

В летний сезон при благоприятных погодных условиях каждый из аттракционов в среднем принимает около 3,5 тыс. посетителей еженедельно, что составляет 12-15 тыс. прокатов в месяц.

Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник. Исключение составляет Домодедово, где аттракцион функционирует без выходных.

Особую ценность проекту придает не только его общедоступность, но и уникальный дизайн, разработанный дизайнером Денисом Симачевым. Все конструкции выполнены из специальных материалов, устойчивых к переменчивой погоде, что обеспечивает их круглогодичную эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.