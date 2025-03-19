сегодня в 14:48

Свыше 20 тыс человек отработали действия при пожаре на тренировке в Подмосковье

В Солнечногорске прошла общеобластная тренировка по отработке действий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций. Ее провели на 81 объекте: в торговых центрах, учреждениях соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В ней участвовали свыше 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

По всем 81 адресам отработали эвакуацию и провели противопожарный инструктаж.

Так, в ТЦ «Дарвин» воспроизвели имитацию возникновения пожара, подали сигнал пожарной тревоги, эвакуировали персонал и посетителей на безопасное расстояние. Сотрудники МЧС рассказали об использовании средств пожаротушения. За тренировкой на объекте следил заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.

«Персонал обучен, действует очень слаженно. Каждый знает свой функционал, умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения», — прокомментировал Максим Барков.

В колледже «Подмосковье» сымитировали условное задымление в столовой. Как отметили преподаватели, тренировка помогла им быстро сориентироваться при возможном пожаре в учебном заведении, познакомить учеников с путями эвакуации, грамотно встретить пожарные расчеты.

«Также пожарные непосредственно на объекте отрабатывают все проблемные вопросы, которые могут возникнуть при тушении. Объектов у них много, и это очень важно», — подчеркнул заместитель директора по безопасности колледжа «Подмосковье» Игорь Лойко.

По итогам общеобластной тренировки провели аналитику и дали оценку работе служб.

«Результаты хорошие. По-максимуму задействовали личный состав, и эвакуации прошли на должном уровне», — подытожил заместитель директора МКУ «СолнСпас» Александр Сафулин.

Такие тренировки проводят ежеквартально по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В них задействованы сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», общественники и добровольцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.