Свыше 20 школьников Солнечногорска стали призерами этапа Всероссийской олимпиады

27 учеников восьмых-одиннадцатых классов образовательных учреждений округа Солнечногорск отличились на региональном этапе Всероссийской олимпиады. Из них восемь школьников стали победителями, а 19 заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первые места участники из Солнечногорска взяли по следующим предметам: искусство (МХК) — ученица 8 класса школы № 5 Регина Мубаракшина, химия — ученик 11 класса Тимоновской школы Алекксандр Пасько и ученица 11 класса школы № 5 Захро Турсунова, русский язык — Мария Лях из 9 класса школы № 5, Диана Касар, одиннадцатиклассница из гимназии № 6 и Яна Зайцева ученица 11 класса лицея № 8, история — ученица выпускного класса школы № 5 Вера Боришевич.

«Отдельное спасибо хочу выразить педагогам. Именно вы помогали ребятам готовиться и верили в их успех. Ученикам хочу пожелать двигаться только вперед! Всегда стремитесь получить новые знания и навыки. Вы — будущее нашего округа», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят по 24 предметам. Она состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Последний этап начнется с 15 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.