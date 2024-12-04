Свыше 20 новогодних елей установят в округе Шатура

В городском округ Шатура полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время специалисты завершили монтаж зеленой красавицы у спортобъекта в Шатуре. Высота елки у Дворца спорта «Шатура» порядка 12 метров. Прежде чем установить ветки на металлическую конструкцию, каждую тщательно распушают, чтобы елка выглядела нарядно. Параллельно с фиксацией ветвей идет намотка многометровой гирлянды. Огни на новогодней ели будут радовать шатурян на протяжении всех праздничных дней. Также дерево украсят разноцветные шары.

Всего по округу будет установлено 21 новогодняя ель, возле которых проведут праздничные мероприятия.

Ранее работниками службы дорожного хозяйства и благоустройства были выполнены работы по установке новогодних елей в селах Пышлицы и Власово, поселках Радовицкий и санатория «Озеро Белое», парке им. Гагарина в Шатуре, около ДК им. Косякова в Рошале. Завершается монтаж новогодней ели в селе Дмитровский Погост.

Для установки искусственных елей на каждом объекте задействованы автовышка, а гирлянды подключает электрик.

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