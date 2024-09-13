Свыше 20 московских проектов получили национальные премии за лучший промдизайн

В Москве прошла церемонии награждения национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Среди 30 победивших проектов 21 разработали столичные промышленные предприятия. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что активную поддержку индустриального сектора в городе ведут по поручению мэра Сергея Собянина. Конкурентоспособность столичной промышленности обеспечивают в том числе развитием промышленного дизайна.

«В прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России впервые выбрали лауреатов премии „Лучший промышленный дизайн России“. Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу. В этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов. Победили 30 проектов, 21 из них — московский», — отметил Ликсутов.

В конкурсе в первый раз участвовали компании из Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Астраханской области, Алтайского края, Донецкой и Луганской Народных Республик, Севастополя, Пскова, Мурманска и Владивостока.

Экспертом предстояло оценить дизайн ювелирных изделий, аксессуаров и обуви, одежды, лекарственных средств, упаковки продуктов питания, медицинского и промышленного оборудования, транспортных средств, а также оформление производственных пространств.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, грамотная «упаковка» и оригинальный промышленный дизайн являются важнейшими факторами узнаваемости и конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и экспортных рынках. На мировом уровне российский промышленный дизайн уже проявил себя в парфюмерно-косметической отрасли и фармацевтике, в областях беспилотных систем, городского и железнодорожного транспорта.

«Интерес к участию в конкурсе растет. Теперь премии присвоен статус национальной, список категорий вырос с 8 до 13, а география — с 36 до 49 регионов. Минпромторг продолжит поддерживать это направление в рамках программы развития инжиниринга и промдизайна, которую мы актуализировали минувшим летом», — отметила Приезжева.

Она добавила, что в текущем году сферу промдизайна закрепили в законе о промышленной политике.

Выразить поддержку понравившемуся из представленных на конкурсе проекту могли все желающие. Для этого провели народное голосование на официальном портале премии.

«В народном голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. По итогам голосования награды в номинации „Народный выбор“ вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями. Победителей наградили кубком, почетным дипломом и правом размещать на своей продукции специальный знак качества „Лучший промышленный дизайн России“, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.