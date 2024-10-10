Свыше 20 кружков доступны для активных долголетов в Королеве

Более 20 спортивных и творческих кружков работают для посетителей клуба «Активное долголетие» в Королеве. Здесь люди «серебряного» возраста могут общаться, заводить новых друзей и, конечно, реализовываться, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, для всех желающих участников программы открыт кружок вязания для начинающих, проходят мастер-классы по вязанию для опытных мастериц. Королевские долголеты даже приняли участие в праздновании первого Дня вязания России.

Еще один кружок — театральный. Здесь участники изучают актерское мастерство и ставят театральные постановки. А на занятиях по танцам — учатся русским народным и эстрадным танцам.

К традиционным занятиям танцами, физкультурой и творчеством в Королеве добавились сапбординг, иппотерапия и нейрогимнастика, а еще — куклотерапия и сказкотерапия.

Также королевские долголеты плетут маскировочные сети для бойцов СВО. По словам участников программы, процесс плетения им очень нравится. Они охотно делятся техникой плетения со всеми желающими.

Стать участником клуба может каждый житель Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. В клубе занимаются разными видами спорта, творчеством, его члены участвуют в культурных и общественных мероприятиях, получают новые знания.

Подробная информация размещена на сайте проекта dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.