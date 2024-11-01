Свыше 20 кг корма собрали волонтеры Каширы в рамках акции «Добрый друг»

На базе Каширского молодежного центра закончилась акция по сбору корма и вещей для бездомных животных «Добрый друг», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Волонтеры Подмосковья» городского округа Кашира совместно с сотрудниками Каширского молодежного центра собрали для маленьких друзей около 20 килограмм корма и костюмы для собак. Все собранные вещи и корма волонтеры передадут в приюты для животных.

«Ребята принимают активное участие в акции, ежегодно собирают корм для кошек и собак. Для ребят эта акция — возможность помочь четвероногим друзьям, которые вдруг оказались без любящей семьи и теплого уголка в доме. Выражаем большую благодарность всем неравнодушным жителям, а также волонтерам», — поделился эксперт отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Андреев Максим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.