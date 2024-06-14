Свыше 2 тыс жителей Ленинского округа приняли участие в праздновании Дня России

Мероприятия, посвященные Дню России, прошли в различных локациях Ленинского городского округа. Несмотря на непогоду в них приняли участие свыше 2 тыс. жителей муниципалитета. В рамках праздника представители местного депутатского корпуса вместе с общественниками провели встречи со своими избирателями и поздравили их, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Для каждого из нас Россия — это в первую очередь близкие нам люди и дорогие сердцу места. Россия это мы — жители огромной страны, которые гордятся ее великим прошлым и строят будущее, которым будут гордиться наши дети», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Торжественные мероприятия прошли в Центральном парке и на площадке у кинотеатра «Искра» в Видном, а также в поселке Володарского, Мисайлово, Молоково, Дроздово, Калиновке и других населенных пунктах округа. Для жителей были организованы тематические и детские игровые программы, концерты, мастер-классы. Волонтеры и подростки из трудовых бригад раздали всем желающим триколоры.

В праздничных мероприятиях приняли участие депутаты и общественники, среди них Станислав Радченко, Артур Григорян, Ирина Архангельская, Мария Гаевская, Алена Кокоева, Татьяна Вуевич, Евгений Усков, Гаджимурад Гаджимурадов, Олег Федоров, Василий Осокин, Максим Арапов, Татьяна Ершова, Валерий Скляр, Ольга Соболева, Олег Тихонов, Дмитрий Банченко и другие. Они пообщались с жителями и поздравили их с Днем России.

Кроме того, 12 июня в Видном состоялся автопробег, в котором приняло участие более 40 машин, а на стадионе «Металлург» прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд.

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