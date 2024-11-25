Свыше 2 тыс звонков обработали диспетчеры Рузского округа за неделю

сегодня в 15:52

С 18 по 24 ноября операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского городского округа отработали 2 001 звонок. Также поступило 1 030 ложных вызовов (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе 832 вызова, требующие реагирования:

пожарная служба — 12;

служба полиции и Госавтоинспекции — 133;

служба скорой медицинской помощи — 515;

центр мемориальных услуг — 8;

аварийная газовая служба — 107;

направленные в соседние регионы — 57.

В ЕДДС поступило 139 звонков от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое).

Зарегистрированы 36 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.