Свыше 2 тыс выпускников сдали ЕГЭ в резервный день

19 июня в Московской области прошел четвертый день резервного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 11-х классов проходили итоговые испытания по биологии, информатике и иностранным языкам (письменная часть). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В экзаменах приняли участие 2 492 человека. Наиболее востребованным предметом стала биология — ее выбрали 975 участников. Информатику сдавали 915 человек, а письменную часть по английскому языку — 563 выпускника. Кроме того, были участники, выбравшие немецкий (12 человек), французский (8), испанский (3) и китайский (16) языки.

«Сегодняшний выбор предметов — это отражение завтрашних профессий. Биология, информатика, языки — это не просто экзамены, а стратегически важные направления, формирующие интеллектуальный и профессиональный потенциал региона», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамены проходили на базе 39 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением процедуры следили 76 общественных наблюдателей и 80 онлайн-наблюдателей, подключенных из филиалов ситуационного информационного центра.

Продолжительность экзаменов варьировалась в зависимости от предмета. ЕГЭ по биологии и информатике длился 3 часа 55 минут (235 минут), письменная часть по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам — 3 часа 10 минут (190 минут), по китайскому языку — 3 часа (180 минут).

В ведомстве сообщили, что результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.