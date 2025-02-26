Свыше 2 тыс школьников Подмосковья посетили занятия в рамках профориентации

В четырех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» стартовал большой проект по профориентации для учащихся 9-х классов «Каникулы в колледже». Всю прошлую неделю школьники городских округов Клина, Лобни и Химок знакомились с мастерскими, лабораториями, учебными кабинетами колледжа, активно участвовали в профессиональных пробах по различным профессиям и специальностям, а после вкусно пообедали в студенческой столовой. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты и преподаватели постарались наиболее полно представить специальности, по которым проходят обучение в «Подмосковье» и дать возможность старшеклассникам попробовать себя в роли будущих профессионалов.

Более 2 тыс. школьников посетили мастер-классы по сестринскому делу, парикмахерскому искусству, кулинарии, ремонту автомобилей и многому другому. В ходе этих занятий они не только узнали о тонкостях каждой профессии, но и получили практические навыки, которые могут пригодиться им в будущем.

Ребята увидели современное оборудование, учебные аудитории и лаборатории, а также пообщались со студентами старших курсов, которые поделились своим опытом обучения и рассказали о преимуществах выбранной ими специальности.

«Участники проекта «Каникулы в колледже» оценили его по достоинству. Несомненно, такое мероприятие станет отличным шансом для школьников сделать осознанный выбор своей будущей профессии и понять, какие возможности открывает перед ними колледж «Подмосковье», — отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.