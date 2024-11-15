Свыше 2 млн тонн отходов переработали в Подмосковье в 2024 году

15 ноября во всем мире отмечается День вторичной переработки. Отрасль рециклинга и вовлечения отходов во вторичный оборот на территории Московской области из года в год масштабируется и становится все более передовой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ежедневно на благо региона работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, 7 региональных операторов и порядка 400 заводов-переработчиков.

«Сегодня выражаем слова благодарности всем сотрудникам отрасли — от водителей региональных операторов до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание хочется уделить неравнодушным общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые верят в свое дело, стремятся помочь окружающей среде и внести неоценимый вклад в развитие отрасли. Результатом нашей совместной работы стала переработка более 2 миллионов тонн отходов, из которых получаются и контейнерные площадки, и предметы быта, и даже оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Специально для жителей в Подмосковье развивается инфраструктура по раздельному сбору отходов и приему вторичных ресурсов.

Некоторые итоги в отрасли за 2024 год:

более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия;

более 1 200 емкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках;

более 200 просветительских мероприятий.

Стать участником процесса вторичной переработки не сложно — присоединяйтесь к раздельному сбору и сдавайте ненужные вещи и отходы правильно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.