Свыше 190 ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

В октябре в Подмосковье стартует более 190 новых осенних фермерских ярмарок. Жителей и гостей региона ждут разнообразные площадки с продукцией от местных аграриев и производителей в различных городах Московской области, предлагая гостям познакомиться с богатством осеннего урожая. Там можно будет найти свежие сезонные овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, свежую выпечку и товары для дома, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщают, что в течение осени в регионе развернется более 600 ярмарок. Среди ближайших площадок в октябре:

«Золотая осень»: 1 — 5 октября, г. Волоколамск;

«Осенняя пора»: 3 — 5 октября, г. Истра;

«Дары Подмосковья»: 4 — 5 октября, г. Луховицы;

«Дары осени»: 6 — 12 октября, г. Звенигород.

Узнать актуальные места и даты проведения ярмарок можно на специальной интерактивной карте. Адреса торговых площадок отмечены зеленым маркером. При нажатии на каждый из них в разделе «подробнее» открывается календарь мероприятий в выбранной локации. Список регулярно пополняется новыми адресами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.