Свыше 180 ярмарок состоится на территории Подмосковья в декабре

В преддверии Нового года на территории региона пройдет 187 тематических ярмарок: «Новогодняя» в Королеве, Красногорске, Воскресенске, Химках, Волоколамске, Домодедове, Чехове; «Зажжение Новогодней елки» в Шатуре; «Зима в Подмосковье» в Коломне, «Узоры декабря» в Звенигороде, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Жители смогут приобрести фермерские товары из Подмосковья и регионов России: мясные деликатесы, сыры, мед, хлебобулочные изделия. Одинцово порадует товарами из Беларуси, Раменское — изобилием овощной продукции, а в Шаховской можно будет отметить «Международный день чая» и «Рыбный день».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что наибольшее количество торговых точек будет открыто в Истре, Подольске и Реутове — более 100, Раменском — 85, Щелкове — 75. С полным списком ярмарок, днями проведения и часами работ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.