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Свыше 170 человек приняли участие в студенческом слете в Подольске

На базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске прошло торжественное открытие слета студенческой молодежи, на котором собралось более 170 активных и целеустремленных молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет студенческой молодежи является уникальной площадкой для развития студенческих активов организаций среднего профессионального образования округа. В течение двух дней участников ждет насыщенная программа, включающая как просветительские, так и творческие мероприятия.

На слете проведут мастер-классы, в которых представители объединений и организаторы обучат друг друга полезным навыкам и поделятся опытом.

Организаторами слета являются общественные объединения городского округа Подольск при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа.

Это мероприятие станет важным этапом в жизни студенческой молодежи, предоставив им возможность для саморазвития, обмена опытом и укрепления дружеских связей.

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