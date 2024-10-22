Свыше 1,7 тыс обращений принимает Единая диспетчерская служба Королева за сутки

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В Королеве работает Единая диспетчерская служба, в которую можно обратиться за решением самых разных проблемных вопросов. ЕДС — городской проект, нацеленный на повышение качества оказываемых населению услуг в сферах ЖКХ и благоустройства , сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная функция ЕДС — обработка обращений жителей по широкому спектру вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, содержанием территорий, парков, детских площадок и дорог, работой внутриквартального и уличного освещения.

Служба принимает заявки как текущего, так и аварийного характера. На сегодняшний день на диспетчерские пульты поступает более 1700 обращений в сутки.

ЕДС поможет в случае аварийных ситуаций и перебоев в подаче ресурсов снабжения (вода, газ, отопление), вопросов по санитарному содержанию общегородских и придомовых территорий, ремонту лифтового оборудования. Также с помощью диспетчеров ЕДС можно вызвать сантехника или электрика.

Направить заявку в ЕДС можно: по телефонам 8 (499) 929-99-99 и 8 (495) 512-00-11, на сайте, а также с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев».

Единая диспетчерская служба в Королеве работает круглосуточно, без праздников и выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.