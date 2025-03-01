Свыше 160 незаконных рекламных конструкций устранили в Орехово-Зуевском округе

В ходе регулярных патрулирований территорий лесного фонда сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» обнаруживают и устраняют несанкционированную рекламу, размещенную на стволах деревьев, сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала этого года специалисты демонтировали 169 рекламных конструкций. Большая часть из них была обнаружена вдоль автодороги Анциферово-Осташково, а также около г. Ликино-Дулево и д. Ионово, недалеко от д. Аринино, д. Чукаево, СНТ «Рубин», вблизи СНТ «Салют», рядом с д. Малая Дубна.

«От забитого гвоздя или ввинченного шурупа лесные насаждения становятся уязвимы к инфекциям и способны погибнуть», — отмечает ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина.

За размещение подобной рекламы законодательством предусмотрены штрафы: для граждан — от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, а для компаний — от 200 000 до 300 000 рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.