Свыше 150 новых зеленых насаждений высадят в сквере генерала Кузнецова в Яхроме

Сквер имени генерала Кузнецова в Яхроме благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем всероссийского голосования, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

На сегодняшний день завершен этап демонтажа: брусчатка, лавочки, урны, и в ближайшее время компания-подрядчик приступит уже к следующему этапу работ. Для жителей сквер закрыли на три месяца.

Пешеходных дорожек станет больше, вымостят и так называемые «народные тропы». Их общая площадь составит почти 2500 квадратных метров. Реконструкция коснется и детской площадки. У игрового городка будет безопасное резиновое покрытие. Детей порадуют 15 новых игровых элементов.

«Чистый, новый, соответствующий всем современным тенденциям, что в Московской области, что в городе Москве, где будет безопасно, комфортно и, главное, удобно. Любая новая локация дарит людям эмоции и радость», — сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Унистрой» Роман Сизов.

Помимо появления современных малых архитектурных форм, сквер имени генерала Кузнецова порадует красивым озеленением. Деревья, которые сейчас растут в сквере, останутся там же. Еще дополнительно высадят 150 новых зеленых насаждений.

Обновление ожидает и пешеходную зону возле автобусной остановки.

«Чтобы уменьшить дискомфорт для граждан, особенно в преддверии 1 сентября, мы пока не будем проводить работы возле автобусной остановки. Однако позже мы вынуждены будем извиниться и перекрыть проход примерно на 3 недели, чтобы сделать основание под асфальтобетонное покрытие и затем уложить асфальт», — отметил Роман Сизов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.