Свыше 150 флажков разместили на световых опорах в Кашире ко Дню Победы

В городском округе Кашира активно ведется подготовка к 9 мая. Более 150 флажков размещено на световых опорах на Каширском проспекте к празднику Дня Победы. В рамках украшения округа в преддверии 80-летней годовщины со дня Победы установят световые консоли. МБУ «Благоустройство» проведет работы по установке 5 световых консолей «Огненная звезда» в микрорайоне Кашира-2 и двух в микрорайоне Ожерелье, а также установят четыре стоящие объемные конструкции в поселке Зендиково к мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас в округе готовят также мемориальные места, включая текущий и капитальный ремонт монументов. В Ожерелье завершен ремонт памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Плиты с именами погибших были убраны от Вечного огня и размещены вертикально около фигур. Было перенесено место размещения самого пламени. Все это было сделано для того, чтобы продолжать достойно хранить память о тех, кто отстоял нашу свободу и мир, отдав жизнь в боях Великой Отечественной войны.

Все объекты округа, посвященные памяти Великой Отечественной войны, будут приведены в порядок ко Дню Победы.

С приближением праздника город будет преображаться с каждым днем, чтобы 9 мая все жители в полной мере ощутили значимость и важность этой даты для всего народа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.