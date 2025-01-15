Свыше 15 тысяч жителей Ленинского округа за месяц посетили каток в Мисайлово

Муниципальный каток с искусственным ледовым покрытием на стадионе школы № 1 в поселке Мисайлово открылся в середине декабря 2024 года. За первый месяц работы его посетили свыше 15 тысяч жителей и гостей Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Катки с искусственным льдом очень популярны среди жителей, особенно в быстроразвивающихся микрорайонах с растущим населением, где объекты доступной спортивной инфраструктуры наиболее востребованы. Уже третий год подряд муниципальный каток работает в „Пригороде Лесное“ — самом крупном жилом комплексе нашего округа. Но покататься сюда приезжают и из соседних территорий. Вход на каток — бесплатный, а современные технологии содержания льда позволяют не зависеть от перепадов погоды даже в такую теплую зиму», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Наибольшее число посетителей на катке регистрировалось в период новогодних каникул, когда покататься на коньках приходили по 600-650 детей и взрослых в день. Кроме того, 6 января на ледовой площадке в Мисайлово собрались порядка 3,5 тысяч зрителей гала-шоу «Чемпионы» под руководством знаменитого российского фигуриста Ильи Авербуха, которое состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Представление жители Ленинского округа также смогли посмотреть бесплатно.

На катке в Мисайловской школе можно покататься ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Здесь работает павильон проката, где есть возможность арендовать коньки и другой инвентарь, также предусмотрена теплая раздевалка.

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