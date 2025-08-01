Свыше 1,5 тыс услуг оказал Комлесхоз Подмосковья в июле

Цифровизация лесной отрасли помогает бизнесу и гражданам проще взаимодействовать с ведомством, сокращая бюрократию. Так, за июль специалисты комитета лесного хозяйства оказали 1533 услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительством региона реализована техническая возможность предоставления государственных услуг с использованием информационной системы Московской области портал РПГУ», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Сегодня на региональном портале доступно 26 государственных услуг в сфере лесных отношений — их количество продолжает расти, а процесс получения становится проще.

Топ-3 самых востребованных услуг в июле:

Прием отчетов об охране лесов — 3 699 заявок;

Выдача и аннулирование охотничьих билетов — 2 029 заявок;

Прием отчетов о защите лесов — 1 604 заявки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.