Свыше 15 тыс людей отметили Масленицу в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе жители и гости муниципалитета отметили Масленицу. Свыше 15 тысяч людей посетили массовые гуляния, которые проходили на территории населенных пунктов муниципалитета, каждый из которых подготовил свою уникальную программу мероприятия, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Масленица в этом году стала настоящим праздником для всех жителей нашего округа. Мы постарались создать насыщенную и разнообразную программу, которая бы отвечала интересам людей разных возрастов. Приятно видеть, как жители активно участвуют во всех мероприятиях — от традиционных народных игр до творческих мастер-классов. Особую атмосферу создают наши местные творческие коллективы, которые дарят зрителям яркие эмоции своими выступлениями. Важно, что мы сохраняем и передаем традиции празднования Масленицы, при этом добавляя современные элементы, чтобы праздник был интересен и детям, и взрослым», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

В пресс-службе рассказали, что главной площадкой традиционно стала площадка у кинотеатра «Искра», где праздничные гуляния посетили свыше 3,5 тысяч гостей и жителей округа. Гости смогли принять участие в разнообразных конкурсах и состязаниях, включая мастер-классы для детей по созданию фигурок Масленицы, различные игры, а также прошла концертная программа с выступлением творческих коллективов. Главным событием стало сожжение самого высокого чучела Подмосковья в «Горках Ленинских», на создание которого ушло около трех недель. Посетить мероприятие и посмотреть на самое высокое чучело собрались свыше 6 тысяч гостей. Все присутствующие смогли также принять участие в различных забавах, поесть блинов, посетить мастер-классы и даже посмотреть спектакль.

Также сообщается, что помимо центральных площадок, праздничные мероприятия прошли в населенных пунктах и городских парках муниципалитета. В рамках гуляний жители округа смогли окунуться в атмосферу старинного русского праздника: водили хороводы, пели частушки, участвовали в народных играх и состязаниях, а также угощались традиционными масленичными угощениями.

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