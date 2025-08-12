Свыше 15 тыс детей и подростков отдохнули в лагере под Клином

В палаточном лагере «Горизонт» под Клином завершилась юбилейная — сотая смена. Деревня Николаевка для сотен мальчишек и девчонок уже 7 лет ассоциируется с дружной компанией, активным отдыхом, костровой едой и песнями у костра. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях здесь завершилась юбилейная — сотая смена «Горизонта». За семь лет работы здесь отдохнуло более 15 тысяч детей. Некоторые вернулись сюда уже вожатыми.

Финальная смена палаточного лагеря была по традиции тематическая. Она называлась «Все мои друзья со мной». Для отдыхающий подготовили квесты, игры, мастер-классы.

«Тут было очень много квестов, нас много развлекали и огромное спасибо нашим вожатым, они нас поддерживали, спасибо им огромное» — делились дети на закрытии смены впечатлениями.

Оздоровительный центр «Горизонт» — это две территории для отдыха детей. Палаточный лагерь — в Николаевке, стационарный — в селе Спас-Заулок. «Горизонт» проводит не только летние смены. Центр готовит программы отдыха и на осенние, зимние и весенние каникулы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.