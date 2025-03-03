Свыше 15 тыс человек проводили зиму в парке «Авангард» Электростали
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
2 марта в парке «Авангард» жители города с размахом проводили зиму и отпраздновали Масленицу, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.
Во время торжества электростальцы выпили семьсот пятьдесят литров чая из Самовара Самоваровича. Он с достоинством встречал гостей у входа, предлагая всем желающим кружку горячего напитка.
На центральной площади можно было посмотреть концерт творческих коллективов города, а также принять участие в различных конкурсах и развлечениях.
Вокруг павильона разместились более десяти игровых точек, что стало одной из самых популярных зон среди молодежи. Участники могли испытать свои силы на полосах препятствий.
А на молодежной площадке можно было поучаствовать в различных русских забавах, научится ходить на ходулях и даже порыбачить.
Праздник объединил 15 798 жителей и гостей города, которые съели 2 500 блинов.
Завершился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.