Свыше 15 тыс человек проводили зиму в парке «Авангард» Электростали

2 марта в парке «Авангард» жители города с размахом проводили зиму и отпраздновали Масленицу, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.

Во время торжества электростальцы выпили семьсот пятьдесят литров чая из Самовара Самоваровича. Он с достоинством встречал гостей у входа, предлагая всем желающим кружку горячего напитка.

На центральной площади можно было посмотреть концерт творческих коллективов города, а также принять участие в различных конкурсах и развлечениях.

Вокруг павильона разместились более десяти игровых точек, что стало одной из самых популярных зон среди молодежи. Участники могли испытать свои силы на полосах препятствий.

А на молодежной площадке можно было поучаствовать в различных русских забавах, научится ходить на ходулях и даже порыбачить.

Праздник объединил 15 798 жителей и гостей города, которые съели 2 500 блинов.

Завершился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.