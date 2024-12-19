Свыше 15 тыс человек прошли тренинги кадрового центра Подмосковья в 2024 году

В 2024 году профессиональные коучи кадрового центра организовали свыше 300 бесплатных онлайн-семинаров. В каждый рабочий день этого года специалисты проводили один или несколько вебинаров, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Было представлено более 30 направлений для личностного и профессионального развития.

«Особый интерес у наших слушателей вызывают семинары по развитию «мягких навыков», их также называют навыками карьерного роста, навыками успеха. Это набор способностей, которые упрощают взаимодействие с другими людьми: эмоциональный интеллект, умение работать в команде, мотивировать людей и гасить конфликты, критическое мышление, способность находить нестандартные решения, быстро адаптироваться к изменениям. Помимо «мягких навыков» наши специалисты учат секретам профориентации, эффективного резюме и самопрезентации, концентрации, внутренней мотивации, постановки и достижения целей и другим», — сказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Востребованными у жителей Подмосковья оказались и очные тренинги. Таких мероприятий в течение года состоялось более 30 в разных городских округах. Особенно следует отметить проект «Школа профориентации для родителей». В совместных тренингах родители учатся быть наставниками для своих детей. При этом изучают интересы, стремления, навыки своего ребенка и создают условия для их развития. Поддерживают его в выборе, помогая определиться осознанно, чтобы ребенок выбрал профессию по душе.

Бесплатные тренинги от кадрового центра Подмосковья продолжатся до конца текущего года и возобновятся сразу после новогодних праздников.

Подать заявку на участие в онлайн-тренингах можно, заполнив вкладку «Для участников вебинаров» в специальной форме.

Узнать о грядущих очных мероприятиях можно из социальных сетей центра занятости Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.