Свыше 15 тыс блинов испекли в Люберцах в масленичную неделю

Более 15 тысяч блинов раздали в городском округе Люберцы в масленичную неделю. Самые массовые гулянья прошли в воскресенье, 2 марта, в парках, скверах, во дворах, на стадионах. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Традиционные русские забавы, конкурсы, концертные программы и, конечно же, угощение блинами — в городском округе Люберцы отпраздновали Масленицу. С праздником вас, дорогие земляки! Пусть весна будет теплой и принесет каждому из нас радость и только отличное настроение!» — сказал глава.

Для всех желающих в Люберцах и Дзержинском провели традиционные и шуточные спортивные соревнования.

«С радостью принял участие в блинном дартсе, бое на подушках — вместе со всеми зарядился положительными эмоциями. И, конечно, отведал вкусных блинов», — поделился директор ФШ «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

Активно проводили Широкую Масленицу и в Дзержинском. Жители катались на аттракционах, принимали участие в конкурсах и забавах, пекли блины.

«Мне удалось посетить несколько площадок, зарядиться позитивной атмосферой, отведать блинов. Особенно радостные чувства вызывают наши малыши, которые встретили оживших героев народных сказок, покатались на аттракционах и получили возможность весело провести время!» — рассказал директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Также всем участникам проводов зимы напомнили о начале Великого поста в понедельник, 3 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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