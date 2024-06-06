Свыше 15 кубометров мусора собрали с берега реки Пехорка в округе Люберцы

В рамках Всероссийской акции «Вода России» в городском округе Люберцы убрали береговую зону реки Пехорка в пределах поселков Красково и Малаховка, волонтеры вынесли более 15 кубометров мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

«День эколога в Люберцах отметили акцией «Вода России». Общими усилиями удалось собрать более 9 кубических метров бытовых отходов и около 6 кубических метров древесных отходов. Погода порадовала солнцем, поэтому у всех участников было отличное настроение. Кроме уборки берегов, провели опиловку аварийных деревьев с последующей переработкой в щепу, а также вытащили из воды огромное количество топляка», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что участок реки Пехорка протяженностью от Егорьевского шоссе до Быковского шоссе смогли облагородить только благодаря активным жителям и волонтерам.

«Благодарю всех за участие и вклад в экологию Люберец», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.