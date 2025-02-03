Свыше 1,4 тыс школьников Подмосковья прошли основы военной подготовки в январе

В январе в Подмосковье были проведены две смены учебных сборов по начальной военной подготовке для десятиклассников в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В сборах приняли участие 1460 юношей из муниципальных и городских округов: Волоколамский, Долгопрудный, Истра, Красногорск, Ленинский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Рузский, Солнечногорск и Химки.

На протяжении пяти дней школьники проходили комплексную подготовку на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В программу входили огневая, строевая, воздушно-десантная, физическая, тактическая и медицинская подготовка. Также участники освоили навыки в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов, радиосвязи, а также спортивного ориентирования.

«Для нас важно, что юноши закрепили на практике знания, которые приобрели в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». На каждых сборах уделяем серьезное внимание историческому просвещению и информационной безопасности, приглашаем Героев России и участников специальной военной операции. Эти люди — пример мужественности, ответственности за судьбу страны, отваги и чести, а их личные истории служат ориентиром для молодых людей», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что торжественное открытие Года защитника Отечества в регионе состоялось 14 января в рамках первого в 2025 году сбора по начальной военной подготовке. В 2025 году в рамках масштабной программы военно-патриотического воспитания планируется охватить 20 тысяч участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.