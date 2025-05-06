Свыше 14 тыс человек зарегистрировались на участие в проекте подмосковной «Единой России»

Более 14 тыс. человек зарегистрировались на участие в проекте «Единой России» и МГЕР «ПолитЗавод». Регистрация участников продлена до 12 мая, сообщает пресс-служба партии.

Самые востребованные направления проекта — политический спикер и менеджер общественных проектов. На них поступило по 3,9 тысячи заявок. Далее идут политический SMM и дизайн (3,4 тысячи заявок), и технолог предвыборного штаба (2,7 тысячи заявок).

«Интерес к «ПолитЗаводу» оказался выше, чем мы изначально рассчитывали. Это еще раз подтверждает, что у нашей молодежи — активная жизненная позиция и большое желание участвовать в построении будущего страны. Именно такие мотивированные молодые люди помогут решать задачи, стоящие перед Россией. А мы, в свою очередь, дадим возможность лучшим участникам проекта пройти обучение, получить нужные компетенции и возможности для дальнейшего развития», — сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил, что в «ПолитЗаводе» участвует большое количество студентов и представителей молодежных сообществ.

«Также в числе тех, кто подал заявки — военнослужащие, врачи, журналисты и представители других отраслей. До завершения регистрации остается менее недели. Мы ждем всех, кто хочет получить новые знания и построить свой карьерный маршрут в политике!», — сказал он.

От Подмосковья подали заявки на участие в проекте «ПолитЗавод» более 1 100 жителей.

«Молодежь Подмосковья активно включается в проект. Более тысячи ребят уже готовы учиться, развивать навыки и становиться частью политической команды региона. Наша задача — создать для них условия и поддержать их стремление к развитию», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

25 марта «Молодая Гвардия Единой России» запустила федеральный проект «ПолитЗавод». 30 апреля МГЕР продлила регистрацию на него до 12 мая. В «ПолитЗаводе» могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они пройдут очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов, политический SMM и дизайн.

Заявки принимаются на официальном сайте проекта политзавод2025.рф, победителей пригласят на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб «Молодой Гвардии», они станут помощниками депутатов различных уровней, а также будут интегрированы в работу региональных исполкомов «Единой России».

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