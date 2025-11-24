Свыше 13,5 тыс заявлений подали в Подмосковье на получение выплаты взамен земли

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 13,5 тысячи заявлений на оформление выплаты многодетной семье взамен земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Подать заявление могут многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельный участок. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Отметим, уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на региональном портале.

Решение поступит в личный кабинет на портале в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.