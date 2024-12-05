Свыше 130 жителей Королева пришли на открытый прием выездной администрации

Более 130 жителей Королева пришли на открытый прием в рамках выездной администрации. С начала года это уже 24 открытый прием, на котором жители решают вопросы разного направления на единой площадке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча с жителями наукограда прошла в клубе «Активное долголетие» на улице Дзержинского. Со своими вопросами на открытый прием «Выездной администрации» пришло свыше 130 человек. В основном жители обращались по социальным вопросам, а также по содержанию многоквартирных домов, услуг и тарифов ЖКХ.

В рамках выездной администрации любой желающий может задать вопросы, которые охватывают практически все сферы муниципалитета: здравоохранение, транспорт, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.

В Королеве выездная администрация проводится на регулярной основе. Информация о следующей встрече будет опубликована на наших официальных ресурсах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.