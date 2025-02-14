Свыше 130 млн руб собрали на благотворительном марафоне в Новгородской области

Сенатор РФ от Новгородской области Елена Писарева рассказала, что с 17 декабря 2024 года жителям региона удалось собрать свыше 130 млн рублей в ходе благотворительного марафона «Рождественский подарок», который прошел уже в 33-й раз. Все собранные средства будут направлены в поддержку семей участников СВО, сообщает «Бриф24» .

Она отметила, что на заседании организационного комитета было принято решение о том, чтобы перевести средства, собранные в ходе акции, на расчетный счет фонда «Сохрани жизнь». Эти деньги направят на помощь семьям участников СВО, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также семьям погибших участников, детям-инвалидам бойцов СВО и людям с ограниченными возможностями, которые участвовали в боевых действиях.

Средства будут использованы на ремонт жилья, приобретение компьютерной техники, мебели и бытовых приборов, а также для закупки твердого топлива, добавила Писарева.

Она поблагодарила всех, кто решил участвовать в этом традиционном мероприятии.

«В очередной раз жители Новгородской области показали свое единение и неравнодушие к чужой беде», — подчеркнула сенатор.