Свыше 13 тыс жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

В Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство городских зон отдыха. Свой выбор уже сделали более 13 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выбор представлены четыре общественных пространства, которые приведут в порядок: парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Дубовая роща» в Левобережном, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей и сквер «Искра» на улице Лавочкина.

Отдать голос за одну из предложенных территорий может любой желающий старше 14 лет. Сделать выбор можно до 12 июня с компьютера или телефона на сайте или лично при поддержке специалистов МФЦ. После завершения голосования начнется разработка проектной документации и планирование работ.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель программы — создание современных и удобных общественных пространств, доступных для всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.