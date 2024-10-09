Свыше 13 тыс записей в ветклинику оформили на регпортале госуслуг Подмосковья

На портале госуслуг Московской области можно бесплатно записать питомцев в ветеринарную клинику. С начала 2024 года онлайн-сервисом уже воспользовались более 13 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Цифровой сервис «Запись в ветеринарную клинику» доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Чтобы оформить визит, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, перейти на страницу сервиса, а далее выбрать государственную ветклинику, специалиста, время и дату посещения. После этого на экране появится талон, потребуется нажать на кнопку «Подтвердить».

Электронная запись на прием доступна в 53 государственные ветеринарные клиники Подмосковья. Запись открывается за месяц.

На региональном портале также можно оформить регистрацию домашних животных на территории Московской области. Цифровой сервис доступен в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». При заполнении онлайн-заявки также можно сообщить о желании записаться в ветклинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.