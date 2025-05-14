Свыше 13 тыс заявлений оформили подмосковные льготники на путевки в детские лагеря

В прошлом году на региональном портале оформили порядка 13,5 тыс. заявок на путевки в детские лагеря. С начала года — уже более 13 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатная путевка полагается один раз в год детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно из малообеспеченных или многодетных семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Чтобы получить путевку, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.

Также организовать отдых детей во время предстоящих каникул можно с помощью мобильного приложения Добродел.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.