Свыше 1,3 млн рублей штрафов за незаконную рубку выписано в Подмосковье в 2024 году

С начала 2024 года лесной охраной комитета лесного хозяйства Московской области было выписано 87 штрафов на общую сумму более 1 340 000 рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев либо кустарников, сообщает пресс-служба ведомства.

«В выявлении подобных нарушений лесной охране очень помогают лесные общественные инспекторы и неравнодушные граждане», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений, связанных с незаконной рубкой зафиксировано в следующих лесничествах:

Бородинское — 28 случаев;

Наро-Фоминское — 20;

Талдомское — 6;

Русский лес — 6;

Волоколамское — 4.

Леса Московской области — защитные: в них возможны только санитарные рубки, которые проводятся после обследования насаждений специалистами.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5 000 рублей, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей согласно ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка».

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением техники предусмотрено наложение административного штрафа, согласно ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, на граждан в размере от 4 000 до пяти 5 000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения правонарушения.

Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.