Свыше 1 200 летних кафе открылись в Подмосковье с начала сезона

В теплую погоду летние веранды пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Всего в этом сезоне на территории Подмосковья открыли более 1 230 летних кафе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве рассказали, что заключить договор на размещение сезонного кафе стало проще. С прошлого года владельцы стационарных предприятий общественного питания могут получить услугу онлайн в день подачи заявки. Ранее предпринимателям требовалось около 30 рабочих дней.

В этом году с помощью портала «Госуслуги Московской области» было заключено 395 договоров на размещение летних кафе. Формат пользуется спросом у владельцев ресторанного бизнеса по всему региону.

Например, в Орехово-Зуевском городском округе работают 30 сезонных кафе — по услуге заключены 17 договоров. Отдохнуть на свежем воздухе и подкрепиться жители и гости города могут в заведениях «Гараж» на улице Ленина, дом 99, «Эдем» на улице Исаакиевское озеро, «Мельник».

В Сергиевом Посаде открыты 40 веранд — 17 договоров заключены по услуге. Уютные зоны обустроены в кафе «Брынза» на улице Карла Маркса, дом 7, в кафе «Ландау», для любителей русской кухни — в кафе «Вареничная № 9».

В Пушкинском посетить можно 40 летних кафе, из них по услуге заключен 21 договор. К примеру, кафе «Веранда» в Ивантеевке на улице Хлебозаводская, лофт «BBQ» или кафе «Армавир» в микрорайоне Мамонтовка на улице Рабочая, дом 16.

В ведомстве уточнили, что главным условием для получения разрешения является статус земли. Размещение веранд допустимо на муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Предпринимателям также стоит помнить, что внешний облик летних кафе должен отвечать региональному стандарту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.