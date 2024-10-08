Свыше 120 воспитателей Подольска прошли курсы повышения квалификации

сегодня в 17:15

Более 120 воспитателей подольских детских садов прошли курсы повышения квалификации. По поручению министерства образования Московской области провели курсы «Предшкола: стандарт детского сада», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия проходили на базе стажировочных площадок городского округа Подольск дошкольных отделений школ 33 и 34. В рамках программы провели практико-ориентированные экскурсии по образовательной среде «Город профессий», «Страна Грамотеево», «Космическая станция».

Устроили интерактивные выставки оборудования «Мир головоломок», «Фанкластик: весь мир в твоих руках», «Мультлаборатория».

Также дополнили основную программу практикумами и мастер-классами по работе в мобильном приложении «Успешный старт», использованию развивающей стены «Планета открытий», «Умный фитнес» как средство формирования зрительно-моторной координации.

Курсы прошли для воспитателей подольского зонального объединения. Это позволило им получить новые знания и навыки, необходимые для работы с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.