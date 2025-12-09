Свыше 12 тыс жителей Подмосковья трудоустроились в 2025 году

В Московской области карьерные перемены становятся все доступнее. Жители могут подать заявление на помощь в поиске новой работы или записаться на программу переобучения не выходя из дома, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала года более 12 тысяч человек нашли новую работу при содействии Кадрового центра Подмосковья. Мы видим тренд на изменение сферы деятельности: менеджеры становятся экспертами по контролю качества, почтальоны — социальными работниками, руководители — предпринимателями», — рассказал министр социального развития Андрей Кирюхин.

Для тех, кто ищет свое призвание, портал «Работа в России» предлагает широкий выбор — более 89 тысяч вакансий. Работодатели ищут кандидатов на самые разные должности, начиная от производственных специальностей и заканчивая профессиями в сфере обслуживания и здравоохранения.

«Нами большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков самих жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить себе работу», — добавил Кирюхин.

Постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержку желающих сменить профессию или начать карьеру заново. Только за прошедший год было организовано более 70 ярмарок трудоустройства, где потенциальные сотрудники могли лично пообщаться с представителями работодателей, обсудить условия работы и заключить договоренности о будущих интервью.

Важной составляющей организации трудоустройства и увеличения числа занятых является работа с молодежью: профориентация как помощь в выборе оптимального вида занятости, а также помощь выпускникам ВУЗов, колледжей и школы в поиске первой работы.

Ознакомиться с актуальными вакансиями и узнать о программах переобучения можно на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.