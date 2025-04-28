Свыше 12 тыс жителей Подмосковья поучаствовали во Всероссийском субботнике

В субботу в Московской области состоялся Всероссийский субботник, в котором приняли участие более 12 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Всю неделю в разных уголках региона жители наводили порядок в парках, скверах, дворах, высаживали деревья. 12 тыс. человек присоединились к Всероссийскому субботнику 26 апреля. В 16 парках были проведены мастер-классы по сборке парковой мебели, а все желающие также смогли высадить деревья и цветы. Всероссийский субботник прошел одновременно с важным событием — Всероссийским онлайн-голосованием за объекты благоустройства. До 12 июня каждый житель региона старше 14 лет может сам решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Субботники прошли в 116 парках Подмосковья, среди которых: «Вербилки» в Талдоме, парк 200-летия Егорьевска в Егорьевске, а также Центральные парки в Ленинском, Пушкинском, Королеве другие. Участники мероприятия активно принимали участие в уборке, высадке деревьев и мастер-классах.

В рамках акции «Сад Памяти» в 33 парках региона было высажено 1 275 деревьев. С 15 апреля по 30 мая на территории Московской области планируется высадить более 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев. На данный момент подготовлено порядка 550 территорий по всей области, из которых 68 являются центральными площадками, а 470 — это дворовые территории, памятники и социальные объекты.

В ходе субботника в Подмосковье было собрано 1 090 кубометров мусора и листвы, высажено около 1,3 тыс. деревьев и свыше 1,2 тыс. кустарников.

Кроме того, на организованных точках субботников работали волонтеры, которые информировали жителей о голосовании за объекты благоустройства, проходящем на платформе.

В ведомстве напомнили, что голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.