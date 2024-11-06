Свыше 1,2 тыс проверок владельцев гражданского оружия прошло в Королеве в 2024 году

Итоги работы за девять месяцев 2024 года подвели сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Королев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в Королеве зарегистрировано более 5 900 владельцев гражданского оружия. За соблюдением законодательства в части хранения оружия и патронов сотрудники Росгвардии следят постоянно. С начала года они провели более 1 200 проверок, по итогам которых изъяли порядка 200 единиц оружия, еще столько же владельцы добровольно сдали на утилизацию.

Свыше 400 владельцев привлечено к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия. Однако, как отмечают сами сотрудники, количество нарушений ежегодно снижается — в основном владельцы оружия, проживающие в Королеве, ответственно относятся к соблюдению правил хранения, сроков продления разрешения на ношение и хранение оружия.

Сотрудники отдела ЛРР по городу Королев напоминают: владельцам гражданского оружия необходимо подать заявление о продлении разрешения на ношение и хранение оружия не позднее, чем за месяц до окончания срока действия прежнего. Разрешение действует пять лет.

Храниться оружие должно по месту жительства владельца, в разряженном виде, и быть запертым в металлическом сейфе. Ключи от сейфа должны храниться только у владельца, чтобы исключить доступ к оружию сторонних лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.