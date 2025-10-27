Свыше 110 тыс домашних животных вакцинировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области против бешенства вакцинировали 45 445 кошек и 68 908 собак. Для профилактики опасных заболеваний использовался препарат «Рабикан», а также другие современные вакцины, доступные в ветеринарных учреждениях региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Забота о здоровье питомца — это проявление настоящей любви и ответственности. Регулярная вакцинация помогает защитить верных четвероногих друзей от опасных заболеваний, сохраняя их жизнерадостность и активность на долгие годы. В клиниках государственной ветеринарной службы помимо вакцины от бешенства доступны препараты против чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита и лептоспироза для собак. Для кошек доступна вакцинация против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза. Найти ближайшую государственную ветеринарную клинику можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».

В ведомстве напоминают о важности регулярной вакцинации домашних питомцев. По всем вопросам, связанным с ветеринарным обслуживанием, можно обратиться на круглосуточную горячую линию 8 (800) 550-65-22. В вечернее и ночное время (после 21:00) звонки принимает голосовой помощник «Вита», который поможет записать питомца на прием или проконсультирует по неотложным случаям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.