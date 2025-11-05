Свыше 11 тыс заявлений на лицензирование УК подали в Подмосковье онлайн

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 11 тысяч заявлений на лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Услуга позволяет оформить лицензию на управление многоквартирными домами или прекратить ее. Также в рамках услуги можно запросить данные из реестра лицензий или обновить их при заключении, расторжении или прекращении договора.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Заявителю необходимо заполнить онлайн-заявку и прикрепить сканы документов. Решение придет в личный кабинет на регпортале. Вместо электронной лицензии придет уведомление о внесении записи в реестр лицензий — это и есть подтверждение права на управление многоквартирным домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.